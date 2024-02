Davos | cartello antisemita fuori da un negozio | “Non affittiamo agli ebrei”

(Di martedì 13 febbraio 2024) A, famosa località di montagna nella zona orientale della Svizzera, sono esplose le polemiche dopo che i proprietari di una stazione sciistica hanno deciso di appenderedal lorouncon su scritto in ebraico che non avrebbero più affittato le proprie attrezzature sportive a clienti. La vicenda ha lasciato sconcertata L'articolo proviene da Il Difforme.

Vicino Davos, sulle Alpi svizzere, una struttura ha esposto un cartello con cui ha vietato «l'affitto degli slittini agli ebrei». Dopo le polemiche è stato rimosso ...Il cartello, che era stato scritto in ebraico, è stato sostituito da uno in più lingue che illustra le condizioni per il noleggio del materiale. Cosi il gerente del ristornate ha cercato di arginare ...