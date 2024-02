Danni in occasione di Casertana – Foggia | stadio Pinto agibile in tutti i settori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 13 febbraio 2024) Caserta. In seguito ai lavori posti in essere per il ripristino deidelloAlbertoche avevano riportatoindel matchdello scorso 4 dicembre, nella mattinata odierna si è tenuta la riunione della Commissione di Vigilanza. L’organo preposto ha preso atto del completamento degli interventi richiesti ed ha ripristinato la completa agibilità dell’impianto, così come previsto inizialmente, fino al termine della stagione in corso. LaFC coglie l’per ringraziarei componenti della Commissione di Vigilanza per il lavoro svolto e per la collaborazione garantita in queste settimane di duro lavoro.