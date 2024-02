Danni ai motorini Poi crea il caos in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non ne voleva proprio sapere di essere dimesso dall’e lasciare libero il suo posto ad un altro paziente. Così ha pensato bene di scatenare ilall’interno del San Bartolomeo di Sarzana prima aggredendo il personale medico, poi distruggendo alcune costose attrezzature sanitarie. Uno show costato a un 36enne tunisino (residente a Spezia) l’arresto da parte della polizia, che va ad aggiungersi alla denuncia rimediata solo il giorno prima a Livorno, dove aveva danneggiato una trentina diin strada. Arrivato a Sarzana in mattinata, il 36enne magrebino era stato medicato in, ma non aveva intenzione di andarsene. E all’ennesima richiesta dei medici di liberare il suo posto per altri pazienti, è andato in escandescenze scaraventando a terra apparecchiature sanitarie e invendo contro i medici, ...