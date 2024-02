Danilo Valeri | sequestrato a Ponte Milvio | fermati due 20enni | uno è un ex calciatore giallorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Finora era rimasto avvolto dal mistero il sequestro lampo del 20enneavvenuto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre del 2022. Il giovane si trovava fuori a un ristorante diquando è stato rapito, per essere rilasciato il giorno seguente. Arrestati dueritenuti gli autori del rapimenti di(ilcorrieredellacitta.com)A distanza di più di un anno, al termine di attività investigative coordinate dalla Dda di Roma, gli uomini della squadra Mobile di Roma hanno individuato i presunti rapitori, un 23enne e un 20enne, quest’ultimo promessa giallorossa militava nella Primavera della Roma, che avrebbero agito a scopo di estorsione. Nei confronti dei due è stato dato seguito a ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti ...

Due arresti per il Sequestro lampo di Danilo Valeri , rapito intorno alle 2 di notte del 23 dicembre 2022 in un ristorante nella zona di Ponte Milvio (notizie.virgilio)

Arrestati due giovani per il sequestro di Danilo Valeri, figlio di un pregiudicato di San Basilio, avvenuto a Roma nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2022. Ieri sera gli agenti della Squadra ...Due arresti per il sequestro lampo di Danilo Valeri, rapito intorno alle 2 di notte del 23 dicembre 2022 in un locale nella zona di Ponte Milvio ...La notte tra il 22 e il 23 dicembre del 2022, in un locale a Ponte Milvio, sequestrarono a scopo d'estorsione, Danilo Valeri, un ragazzo di 20 figlio di ...