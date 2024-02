Danilo Valeri rapito a Ponte Milvio | scattano le manette | chi è l' ex calciatore fermato

Due arresti per il Sequestro lampo di Danilo Valeri , rapito intorno alle 2 di notte del 23 dicembre 2022 in un ristorante nella zona di Ponte Milvio ()

Due arresti per il sequestro lampo di Danilo Valeri, rapito intorno alle 2 di notte del 23 dicembre 2022 in un locale nella zona di Ponte Milvio ...Rapito davanti un ristorante venne ritrovato la mattina successiva. Un sequestro lampo. A "sparire" per 12 ore Danilo Valeri ventenne di San Basilio figlio di Maurizio Valeri, noto pregiudicato del ...Arrivano due arresti per i presunti responsabili del sequestro di persona ai danni di Danilo Valeri, figlio di un pregiudicato di San Basilio, a Roma, avvenuto nel dicembre del 2022 ...