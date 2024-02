Daniela Di Maggio | chi è la madre di Giògiò Cutolo e cosa è successo con il sindaco di Napoli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024)Diè la mamma di Giovanbattista, barbaramente ucciso a 24 anni con tre colpi di pistola a piazza del Plebiscito a, davanti gli occhi degli amici e della fidanzata. A togliergli la vita e un futuro più che promettente nel mondo della musica, un sedicenne, dopo una banale lite per un parcheggio, durante la quale Giovanbattista, chiamato Giogiò da parenti e amici, era intervenuto in semplice difesa di un amico. L’impegno in favore di una riforma della giustizia minorile Da quel giorno,Di, 54 anni – logopedista e counselor – si è attivata con grande dedizione chiedendo alle istituzioni di intervenire a favore di una riforma della legge sulla giustizia minorile perché “chi ha ucciso mio figlio deve essere processato come un adulto, il ...