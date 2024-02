Dall’infermeria Problemi all’adduttore Calabria salta due gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Brutte notizie per Davide: il capitano è stato costretto a uscire alla mezz’ora del primo tempo contro i partenopei, lasciando il suo posto a Florenzi, e ieri è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un edema muscolare a carico del breve adduttore sinistro. Il terzino salterà, dunque, la sfida di andata a San Siro di giovedì contro il Rennes e la trasferta a Monza in campionato, per poi essere rivalutato la settimana prossima. Malick Thiaw, invece, è pienamente recuperato e si è allenato con il resto del gruppo. I.C.