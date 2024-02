D’Alfonso Demos “Marsilio e Meloni vogliono mettere l’Abruzzo sotto Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'Aquila - È possibile che ci sia ancora chi pensa che non sia chiaro il disegno dell'Abruzzo di domani che laall’Aquila ehanno delineato a? Lo Jemo' nnanz pronunciato aassume un tono beffardo che solo un estraneo alla storia della nostra regione comepuò pensare di utilizzare in maniera così fuori luogo. La presidenteha annunciato le grandi infrastrutture su cui poggerà la regione di domani con lo stanziamento di 1 miliardo e trecento milioni circa. Intervento per la difesa della costa, quattrocento milioni, raddoppio e velocizzazione del collegamento ferroviario-Roma 730 milioni, sviluppo aeroporto Liberi e la già in essere infrastrutturazione del polo industriale di val di Sangro con annesso potenziamento ...