Dakota Johnson | gli incredibili abiti a rete per Madame Web

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024), bellissima e sensuale più che mai alle premiere del suo nuovo film MarvelWeb, in cui interpreta la protagonista Cassandra Web, leader del gruppo delle Donne Ragno che, scoperta l’identità dell’Uomo Ragno grazie ai suoi poteri psichici, lo aiuta a superare diverse difficoltà. E perfettamente in tema con il film,sta sfoggiando alle premiere della pellicola, in uscita il 14 febbraio, deglia ragnatela, che lasciano intravedere la sua perfetta silhouette rendendola più sexy che mai, incredibile alla premiere diWebha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi alla premiere di Los Angeles del suo filmWeb con un ...