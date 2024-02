Da Senato Usa via libera a pacchetto fondi per Ucraina | Israele e Taiwan

Anche stavolta sappiamo come andrà a finire. Semplicemente con un nulla di fatto. In fondo, tutto è consentito se pensiamo al caso Gasparri, che può ... (lanotiziagiornale)

La Camera dei Rappresentati degli USA non voterà la nuova legge sugli aiuti nei confronti dell’Ucraina proposta dal Senato. Ad affermarlo è Mike Johnson, speaker repubblicano della stessa House of Rep ...Starlink anche per i militari russi: la smentita di Elon Musk Il servizio di intelligence militare ucraino (GRU) guidato da Kyrylo Budanov, ha reso noto… Leggi ...Dopo una notte intera di ostruzionismo da parte dei senatori più conservatori, arriva il via libera. Venti repubblicani sfidano Trump e votano con i dem ...