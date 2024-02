Da 3 anni la Juve di Allegri scopre di non essere da scudetto con le piccole

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si può dire con un margine di sicurezza altamente probabile che anche il terzo anno del secondosi chiuderà senzaSi può dire con un margine di sicurezza altamente probabile che anche il terzo anno del secondosi chiuderà senza. Arrivati al dunque, lantus si è persa e non è un modo di dire. Perché c’è una costante in questa sua nuova esperienza: prima o dopo, emergono i limiti della squadra e lui non riesce a correggerli in tempo per evitare che la situazione precipiti. Ora, fatta la doverosa premessa che se il torneo finisse oggi non si potrebbe che fare una valutazione positiva del lavoro svolto e che ben pochi non avrebbero firmato un secondo posto, c’è una considerazione da fare che vale per tutto il triennio: lasi butta via con le ...