Cucina di mare | ecco il nuovo concept TIPORTO

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 13 febbraio 2024) Uninteressante, interamente dedicato alladi. Chi se l’aspettava che a Monza ci fosse il! Ma deve essere per forza così, visto che in città è stato appena inaugurato un vero e proprio porto, con tanto di pescatori. Ma anche camalli e banco del pescato fresco. La notizia che dietro al progetto ci sia il team visionario di Pane & Trita rende però tutto più chiaro. Nuova insegna nel panorama dell’offerta gastronomica brianzola.è il rivoluzionario format nato dalle menti creative dei 4 soci. 4 individui determinati che in meno di 10 anni, hanno saputo costruire – attorno al brand Pane & Trita e a provocazioni di gusto come l’Uniporco, il Terùn, il Grillo Cheeseburger o Cyber Burger – una proposta di successo. Il ...