Crozza diventa Mara Venier e legge un “nuovo” comunicato Rai | “Raccontiamo la realtà con la libertà di pensiero che…conviene alla Meloni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mauriziotorna con Fratelli di, da venerdì 23 febbraio in prima serata sul Nove, con nuovi esilaranti personaggi. Tra questi ancheintenta are un “dell’Ad Rai Roberto Sergio, dopo quello tanto contestato letto a Domenica In. “I nostri programmi raccontano lacon ladi!”- dice– Siamo tutti d’accordo? Sì, siamo d’accordo perché tutti quelli che hanno un contratto in Rai sono d’accordo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.