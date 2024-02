Crosetto ricoverato per una pericardite | nessun danno cardiaco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Il ministro della Difesa, Guido, è statod'urgenza nella notte a seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina.si è presentato - solo e a piedi - al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, nel quartiere Aurelio a Roma, con forti dolori al petto. È stato immediatamente monitorato e poi sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una. Nelle prossime ore il ministro, "le cui condizioni di salute sono buone", verrà sottoposto a "ulteriori esami, per accertare le cause del malore", ha reso noto il ministero della Difesa. Gli accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera, sottolinea il ministero, "hanno evidenziato una lieve ...