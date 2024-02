Crosetto ricoverato per pericardite | l' esito della coronarografia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notted'urgenza Guidoper una sospetta. Il ministroDifesa, che da ieri mattina soffriva di un dolore perdurante, si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a Roma, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una. I primi esami confermano la diagnosi di. Il ricovero è destinato a prolungarsi per alcuni giorni. Già nel 2013aveva subito un ricovero per problemi cardiaci.

Secondo quanto si apprende, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarebbe in ripresa. Il ministro è stato ricoverato d'urgenza ...È stato immediatamente sottoposto a una coronarografia, e sebbene non ci siano state comunicazioni ufficiali sulle cause precise, fonti ospedaliere indicano la possibilità di una pericardite.ROMA – “ I sintomi della pericardite sono molto simili a quelli di un infarto miocardico: un dolore al petto che si può irradiare alla schiena o al braccio sinistro. Nella pericardite però il dolore p ...