Crosetto ricoverato per pericardite | cardiologi | “Nessun legame con vaccini Covid”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) –tra lache ha colpito il ministro della Difesa Guidod'urgenza dalla tarda serata di ieri per un perdurante dolore al petto, e iper il-19. Un'associazione che non esiste, assicura all'Adnkronos Salute Francesco Saia, presidente della Società italiana dia interventistica (Gise). "Al momento non