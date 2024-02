Crosetto ricoverato in ospedale per una pericardite | è in buone condizioni

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte il ministro della Difesa Guidoè statod’urgenza in, come riporta una nota del ministero. Il ministro ha raggiunto la struttura ospedaliera del San Carlo di Nancy per farsi visitare a causa di forti dolori al petto che ormai proseguivano da tutta la giornata. A seguito del ricovero, gli accertamenti L'articolo proviene da Il Difforme.