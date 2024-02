Crosetto ricoverato d' urgenza | sospetta pericardite «È in buone condizioni | assenti danni cardiaci» Meloni | «Forza Guido»

Ore di apprensione per le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto che nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio è stato ... (quifinanza)

Nella notte il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale , come riporta una nota del ministero. Il ministro ha ... (ildifforme)

nella tarda serata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy per un ... (feedpress.me)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ricoverato d’urgenza per dolori al petto : sospetta pericardite

Resta in osservazione in ospedale il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza nella notte per i forti dolori al petto. I medici ... (ildenaro)