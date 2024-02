Crosetto ricoverato d’urgenza | sospetta pericardite

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guidonella notte. "A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, il ministrosi è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto". Lo si legge in una nota che precisa che il ministro "è stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia". Non ci sono notizie sulle cause, continua la nota, ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una. — [email protected] (Web Info)

Nella notte il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale , come riporta una nota del ministero. Non si hanno ... ()

Guido Crosetto, ministro dell Difesa, è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una sospetta pericardite. «Il ministro della Difesa Guido Crosetto - si legge in ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza per sospetta pericardite. Che cos'è, da cosa dipende e come si cura Si definisce pericardite un'infiammazione del pericardio, la ...ROMA (Reuters) - Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato a Roma d'urgenza, secondo una nota del ministero. Secondo la nota, che cita fonti ospedaliera, potrebbe trattarsi di una sos ...