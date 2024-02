Crosetto ricoverato d’urgenza per sospetta pericardite | forti dolori al petto nella notte

Ricovero d'urgenza nella notte per Guido Crosetto . Il Ministro della Difesa dopo aver avvertito dei dolori al petto per tutta la giornata di ieri si ... (panorama)

Guido Crosetto, ministro dell Difesa, è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una sospetta pericardite. «Il ministro della Difesa Guido Crosetto - si legge in ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza per sospetta pericardite. Che cos'è, da cosa dipende e come si cura Si definisce pericardite un'infiammazione del pericardio, la ...ROMA (Reuters) - Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato a Roma d'urgenza, secondo una nota del ministero. Secondo la nota, che cita fonti ospedaliera, potrebbe trattarsi di una sos ...