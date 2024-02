Crosetto ricoverato d’urgenza in ospedale “Sospetta pericardite”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 febbraio 2024 – Il ministro della Difesa Guidoè statoin. A quanto si apprende,avrebbe sofferto di un dolore perdurante al petto da ieri mattina. Il ministro – riferisce una nota – si è presentato questa notte da solo e a piedi al pronto soccorso dell’San Carlo di Nancy, nel quartiere Aurelio a Roma ed è stato subito monitorato per poi essere sottoposto a coronarografia. Le notizie sono ancora frammentarie, ma secondo fonti ospedaliere all’origine dei dolori potrebbe esserci una, recita ancora la nota. Notizia in aggiornamento

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per sospetta pericardite, ovvero per l'infiammazione della ... (today)

Paura per Guido Crosetto , l’attuale ministro della Difesa si trova ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni La notizia ha iniziato a ... (notizie)

Roma, 13 feb. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, si apprende da una nota, il ministro Cro ...Guido Crosetto, ministro dell Difesa, è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una sospetta pericardite. «Il ministro della Difesa Guido Crosetto - si legge in una nota - è stato ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza in ospedale nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, fa sapere la Difesa, Crosetto si è presentato (solo ed ...