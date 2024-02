Crolla solaio a Forte dei Marmi | quattro operai feriti | uno è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024)dei, 13 febbraio 2024 –incidente questa mattina adeisono precipitati a terra nel crollo di undove stavano lavorando. Il cedimento è avvenuto in un edificio che si trova in viale Morin. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 e secondo quanto appreso, il più, uno straniero di 30 anni, ha subito un politrauma (anche alla schiena) ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello (Pisa). Gli altri tre fortunatamente non sono così gravi: uno è rimasto pressoché incolume, mentre gli altri due che hanno riportato traumi più importanti sono stati ricoverati al pronto soccorso in codice giallo. Sul luogo dell’incidente ...