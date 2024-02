Così Gemini è diventata ancora più intelligente

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo appena un anno, Google è pronto a dire addio a Bard per lanciareAdvanced, la sua risposta più forte all'avanzata di ChatGPT. Se il tool di OpenAI ha aperto la strada nel settore indicando la via da percorrere,vuole essere il punto di arrivo di questa tecnologia con l’intento di portare Big G alla leadership del settore. Più che un semplice rebrand è l'occasione per puntare maggiormente su un nuovo servizio, quello dell'Intelligenza artificiale a pagamento, che sta diventando sempre più centrale nel mondo tech di oggi. Dal lavoro alle chat, dall'organizzazione degli impegni alla ricerca di contenuti: chatGPT – e in particolar modo la sua versione in abbonamento – ha mostrato le potenzialità dell'AI generativa, compresa la sua monetizzazione. Ecco perché anche Google ha deciso di lanciarsi sul treno in corsa ...