Cos’è l’IT Wallet? È in arrivo l’identità digitale | ecco da quando e a cosa servirà

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) IT, arriva il portafoglio del? – Apre scenari impensabili solo sino a qualche anno fa, offre una indubbia comodità, ma in molti temono per la propria privacy e la sicurezza dei dati: ci riferiamo al(“IT” sta per Italia, “” significa portafoglio in inglese), che è prossimo ad entrare in vigore. Se non ne avete mai sentito parlare, in questo articolo scoprirete tutto su quello che qualcuno ha definito il “Green pass dei documenti”, considerando che trattasi appunto di un portafoglioche conterrà, nella sua prima fase: la patente di guida, la tessera sanitaria e altri certificati già presenti all’interno dell’app IO. Entrerà in vigore dal 30 giugno 2024.Leggi anche: Intelligenza artificiale, ...