Cos’è la pericardite | sintomi e come si cura

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 13 febbraio 2024 - Nella notte il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d'urgenza per sospetta, cioè un'infiammazione del pericardio, la struttura a forma di sacco che contiene e protegge il cuore, formata da due membrane separate da un sottilissimo strato di liquido. Cause Le cause dell'infiammazione possono essere molteplici quindi è importante la precisione della diagnosi. Lamolte volte è provocata da infezioni virali, le stesse responsabili delle comuni infezioni delle vie respiratorie o delle gastroenteriti. In casi più rari è causata da batteri, funghi o parassiti. Ma può sorgere anche da un'origine non infettivalauremica, nelle persone affette da insufficienza renale, dellain corso di malattie tiroidee o della ...