Cos’è la pericardite | sintomi | cause | cure e rischi dell’infiammazione che ha colpito Crosetto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il ministro della Difesa, Guido, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma a causa di una sospetta. Di cosa si tratta e da cosa deriva? Quali sono lee quanto preoccupa questa malattia?il pericardio Partiamo dal principio. Il cuore è un organo cavo, vuoto al suo interno. Ha una parte muscolare, il miocardio, e una membrana che lo riveste: il pericardio, appunto. Si tratta di un tessuto che si può infiammare e che in alcuni casi dà vita aanche preoccupanti, tanto che spesso pone il soggetto di fronte a una situazione apparentemente simile a quella che si verifica in caso di infarto.laLanon permette al cuore di funzionare come dovrebbe: in sostanza è ...