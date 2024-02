Cos' è la pericardite | infiammazione del cuore che ha colpito Guido Crosetto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nella notte il ministro della Difesaè stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a Roma, per una sospetta, poi confemata. Le condizioni di salute del minsitro sesssantenne, riferisce l'ospedale, sono buone. Sebbene non presenti danni cardiaci...

"Una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore il ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del ma ...ROMA, 13 FEB - Nella tarda serata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy a Roma per un perdurante dolore al petto. Gli a ...