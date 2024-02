Cos’è la “neve cocomero” e perché non c’è niente di romantico nel suo colore rosso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La chiamanorossa, per il suorosato. Ma diha ben poco: la sua crescente diffusione, causata da un’alga, sta contribuendo alla fusione dei ghiacciai soprattutto nordamericani, come denuncia un recente studio. L’alga non è una novità assoluta, visto che la “rossa” è stata osservata già un paio di secoli fa. Ma oggi prolifera maggiormente, in particolare nella zona nordoccidentale del Nordamerica. È quanto emerge da una ricerca pubblicata a novembre su Science Advances. Basandosi su mappe satellitari del periodo 2019-2022, gli autori concludono che in una stagione di fusione i ghiacciai avevano fino al 65 per cento della superficie ricoperta dalla fioritura delle alghe; secondo le loro stime, questa copertura aveva causato ben 3 cm di acqua di ...