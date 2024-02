Cosa mi dispiace Allegri | le parole della resa all' Inter che fanno infuriare i tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "non aver allungato sulla quinta". Forse è tutta in questeladi Massimilianoe la bandiera bianca alzata dalla Juventus nella corsa allo scudetto. Il tecnico bianconero, dopo il ko 1-0 in casa contro l'Udinese che spedisce la Signora a -7 dall'prima (e con una partita da recuperare contro l'Atalanta, un potenziale +10), sembra più amareggiato che sollevato. E sui social i commenti deibianconeri sono all'insegnarabbia erecriminazione, con il gran ritorno delle accuse di mancanza di gioco e qualità. Un brusco ritorno al 2023. Un paradosso, perché fino a qualche giorno fa era proprio il mister a ripetere a tutti che l'obiettivo non era il primo posto. Ma uscire di strada così velocemente, in tre ...