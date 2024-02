“Cosa fare se si viene assaliti da un cane inferocito? Esattamente il contrario di quello che faremmo spontaneamente” I consigli dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dei cani sbranano un uomo? Oltre a capitare raramente, “tendenzialmente la responsabilità è dell’essere umano”. Intervistato da Today.it l’educatore cinofilo Simone Parrinello, intersul caso dei tre rottweiler che hanno sbranato a Roma il runner Paolo Pasqualini. “Per me non è una questione di razze: penso che ogni padrone dovrebbe seguire un corso per capiresignifica stare con un, un corso che aiuti a sviluppare quella sensibilità di base nel capire quali sono i bisogni delche poi variano da soggetto a soggetto”, spiega Parrinello che ricorda come un chihuahua non educato alla convivenza certo non può uccidere, ma relativamente alle sue dimensioni e spazi può diventare un problema di difficile soluzione tanto quanto undi grossa taglia. Difficile comunque mantenere la ...