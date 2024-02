Cosa fare a Bologna | eventi di martedì 13 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13- Si prospetta unricco di appuntamenti. Eccone alcuni da non perdere. Alle 18, alla Feltrinelli di piazza Ravegnana, Valentina Mira presenta il suo libro ‘Dalla stessa parte mi troverai’. Sempre alle 18, Antonio Manzini è in Salaborsa parla del suo libro Tutti i particolari in cronaca con Helmut Failoni. Alle 19, l’Arena del Sole ospita la prima nazionale di Di grazia, con Roberta Lidia De Stefano. Alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri, omaggio a Gianfranco Rimondi: sul palco lo spettacolo Mamma sono tanto felice… è interpretato e diretto da Marina Pitta e Carla Lama. Alle 21, al Teatro delle Moline, c’è Scandisk, dalla regia di Jacopo Squizzato e di Vitaliano Trevisan. Sempre alle 21, il Duse propone Sister Act - Il Musical.