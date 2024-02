Cosa è successo a Lisa Vittozzi | il problema al primo poligono e quanti secondi ha perso Ma è arrivato l’oro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)si è laureata campionessa del mondo nella 15 km individuale di biathlon nel corso della rassegna iridata di Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: fondamentale il 20/20 al, ma importantissimi sono stati anche i nervi d’acciaio mostrati dalla sappadina. L’azzurra, infatti, è incappata in untecnico al, come lei stessa ha spiegato alla FISI a fine gara, non è riuscita a scaricare il colpo ed ha dovuto inserirlo nuovamente. Per effetto di questol’azzurra ha aperto dopo 33?1. A conti fatti questo scherzo del destino è costato alla 29enne circa 15?, se confrontiamo ildato con quello del secondoa terra (la terza serie di tiro complessiva), ...