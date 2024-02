Coppa Italia | Final Eight | calendario | sfide | orari e diretta televisiva

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il campionatono di pallacanestro si ferma per assistere alladi. Come di consueto, infatti, il mese di febbraio regalerà agli appassionati della nostra palla a spicchi degli incontri davvero molto interessanti che vedranno come protagoniste otto delle nostre migliori formazioni cestistiche che si contenderanno il privilegio di alzare al cielo lanazionale più importante. È caccia per succedere a Germani Brescia che nella scorsa edizione ha trionfato, un pochino a sorpresa, conquistando la coccarda ambita da tutti. Le prime, valevoli per i quarti die, si giocheranno tra domani (mercoledì 14 febbraio) e dopodomani (giovedì 15 febbraio) e da queste gare a botta secca usciranno le qualificate alla ...

Alessandro Magro, coach della Germani, fa il punto in vista della Final Eight di Coppa Italia di basket che comincia domani, mercoledì 14 febbr ...Iniziano domani, mercoledì 14 febbraio, le Final Eight di Coppa Italia di basket all'Inalpi Arena di Torino. Tra domani e giovedì si disputeranno i quarti di finale che qualificheranno le quattro vinc ...