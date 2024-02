Controlli della Polizia di Stato | raffiche di denunce

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoProseguono senza sosta idiai locali pubblici finalizzati a porre un freno a qualsivoglia illegalità. Il personale delle Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce ha controllato alcuni circoli privati nel centro cittadino. In uno di questi, con sede in via Cavallotti, i poliziotti hanno prima controllato 8 persone presenti all’interno, constatando che erano in gran parte gravati da precedenti penali e che, tranne il presidente, nessuno era regolarmente iscritto nel libro soci. Gli agenti hanno recuperato, all’interno di uno scatolo poggiato sul bancone del bar, 53 pacchetti di sigarette di varie marche estere tutte prive del sigillo di. Il gestore del circolo èsanzionato ...