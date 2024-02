Contro la dispersione di plastiche in mare | il progetto del WWF “Re-thinking Fish Box”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si parla molto dell’inquinamento da plastica, uno dei problemi più gravi per il futuro del nostro Pianeta. Una presenza sempre più massiccia che minaccia gli ecosistemi e gli esseri viventi, compreso l’uomo. Sono ormai sempre più frequenti le immagini shock in cui la presenza die microdeturpa ambienti tra i più disparati, dalle zone tropicali ai ghiacci polari, fino ai nostri mari. Per questo diventa fondamentale riconoscere la centralità della prevenzione e della mitigazione delladi plastica in natura. In tal senso un settore fondamentale da sensibilizzare è quello della pesca, sia industriale che artigianale, in ambito portuale e nei mercati ittici. Ed è su questo che si è focalizzato il“Re-Box”, che WWF ha appena realizzato ...