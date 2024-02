Conte in solitaria invita Landini | Pd | “Si fa solo gli affari suoi”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 13 febbraio 2024) Elly Schlein venerdì scorso ha abbracciato Alessandra Todde, ex vicepresidente del M5S e candidata del centro-sinistra in Sardegna. Giuseppedomenica mattina hato a casa sua Maurizio, leader Cgil, per parlare di alcune questioni tra cui il lavoro, il salario minimo e il ddl Autonomia. Schlein egiocano per la stessa squadra L'articolo proviene da Il Difforme.