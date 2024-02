Conte | futuro delineato | il tecnico ha una preferenza Ecco quando deciderà…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’ex commissariodella Nazionale italiana sta studiando tutte le possibilità in vista delha le idee chiare e ha messo in pole position un club Giorni caldissimi per ildi Antonio. Ilpugliese sta aspettando di decidere la sua prossima avventura, sfogliando la margherita tra le offerte ricevute. Il, che è fermo da circa un anno dopo la chiusura della sua avventura al Tottenham, è allettato da diverse soluzioni. Dopo l’esperienza nella Premier,si sta prendendo tutto il tempo necessario per valutare le diverse proposte. Vuole scegliere con attenzione e in modo ponderato, senza commettere errori. Antoniosta studiando tutte le possibili soluzioni per tornare in pista nella ...