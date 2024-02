Contatta anziano pontino spacciandosi per il figlio e gli ruba quasi 2000 €

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Nel pomeriggio del 12 febbraio, i Carabinieri della stazione di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un cittadino rumeno classe 97, residente a Rivara (TO), accusato di truffa ai danni di unapriliano classe 50. La Dinamica dell’Inganno Online Il fatto risale al 14 novembre 2023, quando il truffatore ha messo in atto un piano sofisticato attraverso una piattaforma di social media. Si è finto ildell’uomo, sfruttando la conoscenza di dettagli personali e familiari, al fine di ottenere denaro in modo illecito. L’Inganno Conduce a un Bonifico Fraudolento Attraverso artifizi e raggiri, il truffatore è riuscito a convincere l’a effettuare un bonifico bancario di euro 1.985,00 sul suo conto corrente. La vittima, credendo di aiutare il proprio ...