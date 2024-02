Consegnati i lavori per la sp79 San Salvatore Telesino–Telese Terme–Cerreto Sannita

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodal Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento iper la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 79 SanTelesino – Telese Terme – Cerreto. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il quale precisa verranno spesi 200mila Euro lungo l’arteria estesa circa 7 chilometri. Gli interventi sono stati finanziati nell’ambito di un programma del Ministero delle Infrastrutture per la sicurezza nella viabilità. Il Settore Tecnico, in considerazione dello stato di usura del manto stradale e di altre criticità, ha predisposto un progetto che prevede: la demolizione di pavimentazione stradale; la risagomatura del piano viabile; il ripristino dello stesso mediante tappetino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

