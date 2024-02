Consar | ko pesante da digerire | Che coraggio il coach a schierarmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) A metà, fra la gioia di aver agganciato il 3° posto, e la delusione per l’occasionissima di sconfiggere Siena, nonostante l’8-3 del tiebreak. Lamastica amaro, ma si compiace allo stesso tempo per aver raggiunto Cuneo sul gradino più basso del podio, guadagnando peraltro un punto su Prata, finita ko 3-1 a Ortona sul campo del fanalino di coda. Antonino Russo, diciannovenne regista partenopeo, gettato nella mischia da Bonitta nel 4° set, è stato fra i protagonisti del match di domenica sera al Pala de Andrè: "Cos’è successo? Difficile capirlo, perché, a questi livelli, quando sei in vantaggio 8-3 nel tiebreak, bisogna portare a casa la vittoria. Sicuramente, ci sono da considerare i meriti di Siena, che ha tenuto botta alle nostre ‘fiammate’. È bastato però un punto per cambiare il vento. Sono stati bravi a sfruttare tutte le occasioni, mentre noi siamo ...