Conoscere il proprio cronotipo aiuta a strutturare la giornata in modo più produttivo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ti è mai capitato di sentirti frustrato perché non riesci a saltare giù dal letto alle 5 del mattino per allenarti prima dell'alba? Finché non ho scoperto il, mi è sempre successo. Vedevo amici o partner farlo senza problemi e non capivo come fosse possibile. Ho passato la maggior parte della mia vita cercando di forzare un programma che non si allineava con il mio ritmo naturale. Non temere, non si tratta solo di mancanza di forza di volontà e di disciplina: c'è una giustificazione scientifica. Secondo Nature, questa tendenza è legata al, cioè alle «caratteristiche fisiche e comportamentali che anticipano o ritardano il ritmo di sonno e veglia di ciascuno di noi». Ovviamente, è influenzato da fattori quali l'età e la genetica. (Forse avrai visto su internet dei quiz che ti assegnano un animale in base alle ...