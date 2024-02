Confindustria e il dossieraggio | Orsini-Feltrin | le carte segrete

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il fuoco lo ha acceso Repubblica, che qualche giorno fa è entrata forte nella contesa per la nuova presidenza di. Non è un segreto che uno dei candidati sia Emanuele, già alla guida di FederlegnoArredo e della controlalta Fla Eventi Spa. Che cosa c'entra il mondo del design milanese e del Salone del Mobile con quella che è una elezione del capo degli industriali d'Italia? C'entra. Perché a capo di FederlegnoArredo oggi c'è Claudio, che ha ingaggiato una battaglia durissima con il presidente uscente Carlo Bonomi, che lo ha addirittura - per decisione dei probiviri - sbattuto fuori dal consiglio generale diallora ha fatto causa con quello che in molti, in viale dell'Astronomia, hanno definito "arrembaggio legale". E, come avviene quand Segui su ...