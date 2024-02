Confcommercio | Ora la politica deve intervenire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) La promozione turistica comincia a evidenziare i suoi effetti in città. Aumentano bar e ristoranti, come anche gli alberghi furori dal centro e le diverse soluzioni recettive, mentre il centro si spopola di negozi al dettaglio e piccoli artigiani. Vanno sparendo, soprattutto in centro, ma diventano sempre più rari anche in periferia calzolai, sartorie, parrucchieri non associati a grandi marchi, elettricisti e negozi di piccole riparazioni. Chiusa ormai da tre anni la saracinesca dell’elettricista di via Prina che lavora su chiamata, ma non poteva più reggere i costi di un negozio. Sparito ormai da anni lo storico negozio di animali e cibo per gli amici a quattro zampe Napoleone, che un tempo era una particolarità della via Zucchi. Ha chiuso anche la Giocheria, in piazza dell’Arengario, mentre le cartolerie resistono in zona San Biagio, Cazzaniga o in via Cavallotti, vicino alle ...