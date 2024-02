Concorso Agenzia delle Dogane | spiegato bene e bando integrale

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Direttore Centrale dell’e dei Monopoli ha indetto unpubblico per il reclutamento di complessive 564 unità di personale, di cui 14 riservate alla Provincia Autonoma di Bolzano. I posti sono suddivisi tra gli Uffici centrali e periferici dell’ADM e riguardano diverse famiglie professionali e ambiti territoriali. CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLa famiglia professionale per il codiceADM/FAMM prevede 487 posti, principalmente per Funzionari Amministrativi Tributari, mentre il codice ADM/COM prevede 5 posti per Funzionari Amministrativi Tributari esperti in comunicazione, concentrati nella sede di Roma. Infine, il codice ADM/ING prevede 72 posti per Funzionari Tecnico Professionali esperti nel settore ...