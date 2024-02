“Con la vita e col futuro” | i significativi auguri di Levante per la figlia Alma

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha fatto gliallaFutura, che oggi, 13 febbraio 2024, compie due anni. A corredo di un dolce post Instagram nel quale la tiene in braccio, la cantante ha scritto: “(Dopo due anni) Rispondiamo ancora con lae col”. “, spero di accompagnarti in un mondo di pace”, ha poi aggiunto la cantante, al secolo Claudia Lagona. “Buon compleanno amore della mia. Grazie”. Dopo la nascita della bambina,aveva sofferto di depressione post-partum, condizione della quale aveva parlato nella canzone Vivo, presentata al Festival di Sanremo 2023. “L’ho scritta il 4 marzo del 2022. MiaFutura era nata il 13 febbraio. Attraversavo il periodo delicato del ...

La più nota delle piattaforme di messaggistica istantanea continua a sfornare idee per migliorarsi. Ecco cosa è atteso in futuro (ilgiornale)

La salute delle articolazioni è fondamentale per garantire una buona qualità della vita e prevenire dolori e infiammazioni. Articolo in ... (moltouomo)

Elly Schlein venerdì scorso ha abbracciato Alessandra Todde, ex vicepresidente del M5S e candidata del centro-sinistra in Sardegna. Giuseppe Conte ... (ildifforme)

A Sanremo 2024 è stata tra le più applaudite dell’intero Festival. Ma non avevamo dubbi. Perché fin dalla sua prima apparizione in tv a Zelig, ... (amica)

Una ricerca ha rivelato come alcuni componenti chimici, i ftalati, derivati dalle confezioni in plastica di questi alimenti, potrebbero finire ... (fanpage)

Ognuno unico, descritto magistralmente con pochi vividi tratti. Un libro che ha al tempo stesso il profumo della favola e della vita vera. Giacomo Vigni, classe 1974, trascorre tutta la sua infanzia a ...Ogni anno in Italia quasi mille imputati finiscono in carcere per poi essere assolti. «Troppi gli sbagli nel corso delle indagini», spiega la garante dei detenuti, «per questo servono maggiori tutele ...e che culminerà con l’appuntamento, su Rai Radio2 e Canale 202, e dalle 19.00 anche in diretta tv su Rai 2, di venerdì 16 febbraio con la celebrazione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico ...