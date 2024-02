Come spieghi questa smorfia? | agguato di Striscia ad Annalisa | ecco la sua risposta

(Di martedì 13 febbraio 2024) La faccia di unatristissima e con gli occhi lucidi sul palco dell'Ariston, mentre davanti a lei Angelina Mango incredula ed euforica riceve la statuetta di vincitrice del Festival di Sanremo, è diventate fin dalle ore piccolissime di domenica, a finale conclusa. Non solo, sui social quel fermo immagine si è trasformato direttamente in un "meme", usato nei modi più fantasiosi ma sempre per trasmettere un senso di delusione sconfinata, amarezza esistenziale. Antonio Ricci evidentemente se n'è accorto e nella querelle tra Angelina e il secondo classificato Geolier decide di scatenare il suo Valerio Staffelli, inviato storico dila notizia, proprio alle calcagna della popstar di Savona, arrivata terza "in casa sua" (o quasi) con il brano Sinceramente, che in ogni caso si candida a diventare un altro tormentone nei prossimi mesi. ...

