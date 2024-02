Come evitare le truffe In difesa degli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024)difendersi dai truffatori ericonoscere una truffa, evitando di esserne vittime? Se ne parlerà domani pomeriggio alle 15 in sala consiliare a Carmignano, durante l’iniziativa "Occhio alla truffa!", una campagna informativa curata dalla prefettura di Prato e dalla polizia municipale del Comune di Prato. L’obiettivo è quello di mettere in guardia, soprattutto le persone anziane, sui metodi di truffa più comuni e dare indicazioni suprevenire i raggiri in cui potrebbero incappare. La campagna ha già fatto tappa in altri Comuni della provincia di Prato e ora è il turno di Carmignano dove in passato si sono verificati vari di casi di, soprattutto con i finti tecnici di Publiacqua che hanno sottratto oggetti d’oro aglicon la scusa dell’acqua inquinata. Interverranno ...