Colpaccio dell'Udinese a Torino, 1-0 alla Juventus (Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Dopo aver vinto l'ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l'Udinese ha concesso il bis all'Allianz Stadium di Torino battendo la Juventus per 1-0 nella 24esima giornata di Serie A. Colpaccio degli uomini di Cioffi che hanno fatto uno scatto importante nella corsa alla salvezza. Per la Juventus terza gara senza vittoria e seconda sconfitta di fila. Mai così male in stagione la squadra di Allegri. Prima parte di gara piuttosto avara di emozioni. Una Juve orfana di Vlahovic e con un Chiesa decisamente sotto tono non ha mai impensierito il portiere ospite. Udinese attenta a difendere basso e brava a rispondere di rimessa. Da palla inattiva il gol del vantaggio dei friulani al 25': da un calcio di punizione ... Leggi tutta la notizia su agi (Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Dopo aver vinto l'ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l'ha concesso il bis all'Allianz Stadium dibattendo laper 1-0 nella 24esima giornata di Serie A.degli uomini di Cioffi che hanno fatto uno scatto importante nella corsasalvezza. Per laterza gara senza vittoria e seconda sconfitta di fila. Mai così male in stagione la squadra di Allegri. Prima parte di gara piuttosto avara di emozioni. Una Juve orfana di Vlahovic e con un Chiesa decisamente sotto tono non ha mai impensierito il portiere ospite.attenta a difendere basso e brava a rispondere di rimessa. Da pinattiva il gol del vantaggio dei friulani al 25': da un calcio di punizione ...

