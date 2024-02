Colonnina elettrica Un’altra “spina” in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Truccazzano fa il bis, taglio del nastro per la seconda stazione di ricaricatargata Cogeser, gestore pubblico dell’energia, nel parcheggio di via Conti Anguissola, ad Albignano. La "" nella frazione si aggiunge a quella inaugurata in via Da Vinci l’anno scorso. La società spinge la transizione ecologica anche nei piccoli Comuni e ora il sindaco Franco De Gregorio sogna la comunità energetica. Al suo fianco per l’occasione il direttore generale dell’azienda, Sergio Facchinetti: "L’Amministrazione è attenta alle tematiche ambientali e al risparmio energetico. Le stesse che caratterizzano il nostro impegno dell’Adda Martesana". Lapermette la ricarica contemporanea di due auto, con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E grazie al sistema di pagamento diretto può essere utilizzata da chiunque a prescindere dal ...