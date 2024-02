Col gender reveal party innescano incendio | pompiere muore nelle fiamme | coppia colpevole di omicidio

Papa Francesco nel corso dell’udienza di ricevimento del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per ... (ilgiornaleditalia)

«La via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei ... (open.online)

Papa Francesco , durante l'udienza al Corpo diplomatico, non ha parlato solamente delle guerre in corso e dell'urgente necessità di fermare il ... (247.libero)

La diversità genera valore, come sottolineano gli studi del Premio Nobel per l’ Economia Claudia Goldin, eppure bisognerà aspettare il 2154 per raggiungere la parità. “Oggi più che mai promoviamo ...